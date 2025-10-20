За езду на пастбищных землях водителям эндуро-мотоциклов наложены штрафы

Инспекторы службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора провели рейдовое мероприятие, в ходе которого выявили факты нарушения экологических требований и повреждения пастбищных земель при эксплуатации эндуро-мотоциклов.

Фото Минприроды. Нарушители

В ходе проверки задержаны два гражданина, управлявших эндуро-мотоциклами на пастбищных угодьях. По фактам нарушений в отношении них составлены два протокола на основании статьи 245-2 «Нецелевое использование пастбищных земель и нарушение экологических требований» Кодекса о правонарушениях.

В результате каждому нарушителю назначен штраф в размере 5,5 тысячи сомов.