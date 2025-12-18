Повысить статус Совета по инвестициям предлагает бизнес Кыргызстана

Передать Совет по развитию бизнеса и инвестиций в ведение президента Кыргызстана, чтобы обеспечить стратегический диалог на самом высоком уровне, предлагают предприниматели республики.
Инициатива озвучена на форуме «Инвестиционный вектор: государство и бизнес», прошедшем накануне в Бишкеке.
По словам исполнительного директора Ассоциации развития агропромышленного комплекса Рустама Балтабаева, инвестиционный климат зависит не от деклараций, а от реальных условий работы.
«Инвестор выбирает не страну. Он выбирает скорость и предсказуемость. Законы создают рамку, но проекты запускает качественный государственно-частный диалог», — сказал он.
Что предложил бизнес КР для улучшения ситуации:
- повысить статус Совета по развитию бизнеса, передав его в ведение главы государства;
- внедрить единый цифровой реестр инвестиционных барьеров с указанием сроков их устранения и ответственных лиц;
- создать механизм быстрой эскалации проблемных проектов для оперативного разрешения споров;
- развивать систему сопровождения инвесторов по принципу «единого окна» с участием ассоциаций;
- закрепить обязательное участие бизнес-объединений в разработке регуляторных решений.
По мнению бизнеса, усиление статуса профильного совета обеспечит качественный и более результативный диалог между властью и частником.