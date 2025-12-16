15:24
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.10
Экономика

Как привлекать капитал стран Персидского залива в Центральную Азию, знает ЕАБР

Евразийский банк развития создаст инвестиционную платформу для привлечения капитала стран Персидского залива в проекты Центральной Азии. Об этом сообщается на сайте ЕАБР.

пресс-службы ЕАБР
Фото пресс-службы ЕАБР

Для этого уже открыто представительство в международном финансовом центре Абу-Даби (ADGM).

Ключевой инициативой платформы станет запуск кредитного фонда для финансирования инфраструктуры в Центральной Азии. Он будет зарегистрирован в ADGM и предложит инвесторам диверсифицированный портфель проектов, где ЕАБР выступит структурирующим партнером и соинвестором, используя преимущества юрисдикции для привлечения капитала в стратегические активы региона.

«Мы создаем «инвестиционный хайвей» между капиталом Залива и возможностями Центральной Азии. Новый офис ЕАБР в Абу-Даби укрепит нашу роль связующего звена между регионами, так как мы совмещаем региональную экспертизу и конкретные финансовые инструменты. Инвесторы получают доступ к проверенным проектам с оптимальным соотношением риска и доходности, а страны ЦА — к новым источникам финансирования для своего развития», — сказал председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354737/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Торговля Центральной Азии со странами Персидского залива выросла в четыре раза
Страны Центральной Азии увеличили объем ввозимых из Персидского залива товаров
Популярные новости
Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;декабря Рубль продолжает обваливаться, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 15 декабря
Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на&nbsp;12&nbsp;декабря Рубль сильно просел, тенге тоже дешевеет. Курс валют на 12 декабря
ОАО &laquo;Аэропорты Кыргызстана&raquo; выставило на&nbsp;аукцион пять самолетов&nbsp;&mdash; СМИ ОАО «Аэропорты Кыргызстана» выставило на аукцион пять самолетов — СМИ
Не&nbsp;стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на&nbsp;возведение 35-этажных домов Не стоит опасаться. Минстрой выдал разрешение на возведение 35-этажных домов
Бизнес
MEGA делает шаг к&nbsp;суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24 MEGA делает шаг к суперприложению: MegaPay объединяет функции Mega24
Мобильный оператор&nbsp;О! завоевал международную премию WOW! HR&nbsp;2025 Мобильный оператор О! завоевал международную премию WOW! HR 2025
MBANK дарит покупателям Temu скидку $5&nbsp;на каждую покупку по&nbsp;картам Visa MBANK дарит покупателям Temu скидку $5 на каждую покупку по картам Visa
MMarket и&nbsp;новогоднее чудо: скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов и&nbsp;доставка подарков за&nbsp;день MMarket и новогоднее чудо: скидки до 60 процентов и доставка подарков за день
16 декабря, вторник
15:20
Сборная Кыргызстана заняла второе место на Международном чемпионате по эндуро Сборная Кыргызстана заняла второе место на Международно...
15:03
Туберкулез в бишкекской школе. Медики проведут расследование
14:56
Два автобуса с пассажирами попали в ДТП в центре Бишкека
14:40
Как привлекать капитал стран Персидского залива в Центральную Азию, знает ЕАБР
14:31
В КР проводят анализ самообеспеченности по основным продовольственным товарам