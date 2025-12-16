Как привлекать капитал стран Персидского залива в Центральную Азию, знает ЕАБР

Евразийский банк развития создаст инвестиционную платформу для привлечения капитала стран Персидского залива в проекты Центральной Азии. Об этом сообщается на сайте ЕАБР.

Фото пресс-службы ЕАБР

Для этого уже открыто представительство в международном финансовом центре Абу-Даби (ADGM).

Ключевой инициативой платформы станет запуск кредитного фонда для финансирования инфраструктуры в Центральной Азии. Он будет зарегистрирован в ADGM и предложит инвесторам диверсифицированный портфель проектов, где ЕАБР выступит структурирующим партнером и соинвестором, используя преимущества юрисдикции для привлечения капитала в стратегические активы региона.

«Мы создаем «инвестиционный хайвей» между капиталом Залива и возможностями Центральной Азии. Новый офис ЕАБР в Абу-Даби укрепит нашу роль связующего звена между регионами, так как мы совмещаем региональную экспертизу и конкретные финансовые инструменты. Инвесторы получают доступ к проверенным проектам с оптимальным соотношением риска и доходности, а страны ЦА — к новым источникам финансирования для своего развития», — сказал председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.