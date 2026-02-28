Атака на Иран. Тегеран наносит удары по американским базам в странах Залива

Иран наносит ответные ракетные удары по американским базам, расположенным в странах Персидского залива. Об этом сообщает Fars со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции.

«Ракетным ударам Ирана подверглись авиабаза Аль-Удейд в Катаре, авиабаза Али аль-Салем в Кувейте, авиабаза Аль-Дафра в ОАЭ, а также база Пятого флота ВМС США в Бахрейне», — говорится в сообщении.

Reuters пишет о многочисленных взрывах в столице Катара Дохе и в районе военной базы Аль-Удейд. Министерство обороны страны сообщает о перехваченных иранских ракетах. Также сообщается о взрывах в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и Абу-Даби (ОАЭ).

В свою очередь, Минобороны Ирана официально заявило, что целью иранского ответного удара станут «все американские военные базы в регионе».

Напомним, сегодня Израиль начал наносить ракетные удары по Ирану, назвав это «превентивной атакой». В Вашингтоне подтвердили информацию и отметили, что это совместная израильско-американская операция. Она получила название «Рык льва».