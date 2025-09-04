12:49
Экономика

Страны Центральной Азии увеличили объем ввозимых из Персидского залива товаров

Страны Центральной Азии увеличили объем ввозимых из Персидского залива товаров. Такие данные содержатся в материалах Евразийского банка развития.

По данным ЕАБР, объем взаимной торговли между регионом и странами Персидского залива в прошлом году составил $3,3 миллиарда.

Торговля пяти центральноазиатских государств с Кувейтом, Бахрейном, Катаром, ОАЭ, Оманом и Саудовской Аравией выросла в 4,2 раза по сравнению с 2020 годом.

Самые высокие темпы роста торговли со странами Залива продемонстрировали Туркменистан (9,9 раза), Кыргызстан (9,5 раза) и Узбекистан (8,1 раза).

ОАЭ являются абсолютным лидером среди стран Залива и обеспечивают 97 процентов торговли с регионом.

Эксперты отмечают, что рост взаимной торговли продолжится. Нереализованный потенциал очень значителен и оценивается в $4,9 миллиарда, это еще +150 процентов к текущему внешнеторговому обороту.

Из них $4,4 миллиарда — потенциальный экспорт стран Залива (автомобили, электроника, ювелирные изделия), а $0,5 миллиарда — экспорт Центральной Азии (драгоценные и цветные металлы, агропродукция).
