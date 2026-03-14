Цена нефти может вырасти до $215 за баррель, если Ормузский пролив окажется надолго закрыт для поставок с Ближнего Востока. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на оценки аналитиков.

По их данным, длительное прекращение судоходства через пролив может резко сократить предложение нефти на мировом рынке и спровоцировать новый энергетический шок.

Ормузский пролив считается одним из ключевых узких мест мировой энергетической системы. Через него проходит около 20 процентов мировых поставок нефти, включая экспорт из Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, ОАЭ, Катара и Ирана. В обычных условиях через этот маршрут ежедневно транспортируется около 20 миллионов баррелей нефти.

Эксперты отмечают, что в случае блокировки пролива мировая экономика может столкнуться с резким ростом цен на энергоносители. Это, в свою очередь, способно привести к удорожанию топлива, транспортных перевозок и усилению инфляционного давления.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном и является главным морским маршрутом для экспорта нефти из стран Персидского залива. Любые ограничения судоходства в этом районе традиционно вызывают сильную реакцию мировых энергетических рынков.