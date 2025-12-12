15:31
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Экономика

За шесть месяцев прямые инвестиции из Турции достигли почти $100 миллионов

В Турции 10 декабря состоялась встреча посла Кыргызстана в этой стране Руслана Казакбаева с председателем Торговой палаты Анкары (АТО) Гюрселом Бараном.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, отметив его устойчивую положительную динамику. По данным TÜİK, торговый оборот между двумя государствами за первые девять месяцев этого года составил $1,2 миллиарда.

Посол выразил признательность за поддержку мероприятий, проведенных на площадке АТО в 2025-м, и подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия, в частности в продвижении кыргызской органической продукции в крупные торговые сети Турции и расширении партнерства в аграрном секторе.

Он также пригласил Гюрсела Барана посетить Кыргызскую Республику, и председатель АТО подтвердил готовность организовать визит в 2026 году.

Далее состоялось расширенное мероприятие с членами делового сообщества Турции, организованное при поддержке фонда EkoAvrasya. В дискуссии приняли участие около 40 представителей бизнеса во главе с председателем организации Хикметом Эреном.

Руслан Казакбаев представил инвестиционный и экономический потенциал КР, подчеркнув либеральную налоговую систему, широкие инвестиционные преференции, открытость к бизнесу и доступ на рынок ЕАЭС. Он отметил: прямые инвестиции из ТР за первые шесть месяцев этого года достигли почти $100 миллионов, что подтверждает высокий уровень доверия со стороны турецкого бизнеса.

Особое внимание уделено возможностям сотрудничества в сферах возобновляемой энергетики, промышленности, логистики, аграрного сектора и туризма.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354405/
просмотров: 196
Версия для печати
Материалы по теме
Министр энергетики Кыргызстана предложил Турции уголь. Анкара изучит вопрос
КР намерена расширять сотрудничество в горнодобывающей отрасли с Таджикистаном
МИД напоминает об обновленных правилах пребывания для граждан КР в Казахстане
Кыргызстан и Корея намерены увеличить товарооборот на 30 процентов
Для кыргызстанских производителей расширяют экспортные возможности на рынок КНР
Кыргызстан и Турция договорились ускорить цифровизацию таможенных процедур
Показатель водного стресса Кыргызстана приблизился к «предкризисным» значениям
Кыргызстан и Казахстан углубляют сотрудничество в сфере социальных реформ
В Бишкеке обсудили продвижение национальных программ КР по итогам саммита в Дохе
На юге Турции прошла масштабная операция против ИГИЛ
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на&nbsp;11&nbsp;декабря Рубль и тенге вновь заметно подешевели. Курс валют на 11 декабря
Рубль и&nbsp;тенге после роста продолжают дешеветь. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;декабря Рубль и тенге после роста продолжают дешеветь. Курс валют на 10 декабря
Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на&nbsp;8&nbsp;декабря Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 8 декабря
Рубль прекратил расти и&nbsp;подешевел, евро подорожал. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;декабря Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 9 декабря
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
12 декабря, пятница
15:10
Камчыбек Ташиев проверил село Достук в Баткенской области Камчыбек Ташиев проверил село Достук в Баткенской облас...
15:05
Садыр Жапаров выступил на форуме, посвященном нейтралитету Туркменистана
14:58
Казахстан выступил за ужесточение ввоза автомобилей, Кыргызстан — против
14:55
В городе Ош торжественно открыли памятник Алишеру Навои
14:50
За шесть месяцев прямые инвестиции из Турции достигли почти $100 миллионов