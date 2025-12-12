За шесть месяцев прямые инвестиции из Турции достигли почти $100 миллионов

В Турции 10 декабря состоялась встреча посла Кыргызстана в этой стране Руслана Казакбаева с председателем Торговой палаты Анкары (АТО) Гюрселом Бараном.

В ходе беседы стороны обсудили текущее состояние и перспективы кыргызско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, отметив его устойчивую положительную динамику. По данным TÜİK, торговый оборот между двумя государствами за первые девять месяцев этого года составил $1,2 миллиарда.

Посол выразил признательность за поддержку мероприятий, проведенных на площадке АТО в 2025-м, и подчеркнул важность дальнейшего взаимодействия, в частности в продвижении кыргызской органической продукции в крупные торговые сети Турции и расширении партнерства в аграрном секторе.

Он также пригласил Гюрсела Барана посетить Кыргызскую Республику, и председатель АТО подтвердил готовность организовать визит в 2026 году.

Далее состоялось расширенное мероприятие с членами делового сообщества Турции, организованное при поддержке фонда EkoAvrasya. В дискуссии приняли участие около 40 представителей бизнеса во главе с председателем организации Хикметом Эреном.

Руслан Казакбаев представил инвестиционный и экономический потенциал КР, подчеркнув либеральную налоговую систему, широкие инвестиционные преференции, открытость к бизнесу и доступ на рынок ЕАЭС. Он отметил: прямые инвестиции из ТР за первые шесть месяцев этого года достигли почти $100 миллионов, что подтверждает высокий уровень доверия со стороны турецкого бизнеса.

Особое внимание уделено возможностям сотрудничества в сферах возобновляемой энергетики, промышленности, логистики, аграрного сектора и туризма.