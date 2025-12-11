16:38
USD 87.45
EUR 101.90
RUB 1.14
Экономика
Сюжет: Камбар-Ата-1

Министры энергетики ОТГ назвали ключевые проекты для сотрудничества

Министры энергетики Организации тюркских государств назвали ключевые проекты для сотрудничества. Об этом они заявили на встрече в Стамбуле, сообщила пресс-служба ОТГ.

В частности, среди ключевых проектов выделены трубопроводы (Баку — Тбилиси — Джейхан, Южно-Кавказский трубопровод, TANAP, TAP, газопровод Игдыр — Нахичевань), стратегическое партнерство Азербайджана, Казахстана и Узбекистана по развитию и передаче зеленой энергии, ГЭС «Камбар-Ата-1» и Черноморский подводный кабель для экспорта электроэнергии из возобновляемых источников.

Читайте по теме
Узбекистан начнет финансирование строительства «Камбар-Аты-1» в следующем году

Отмечено, что интегрированные энергетические и транспортные сети играют ключевую роль в обеспечении стабильных поставок, стимулировании торговли энергоресурсами и усилении геополитической устойчивости в тюркском регионе.

В ходе заседания участники заметили, что государства ОТГ обладают значительным потенциалом поставок как традиционных, так и возобновляемых энергоресурсов, а также занимают стратегическое положение на стыке Азии и Европы.

Министры подчеркнули, что укрепление практического сотрудничества в энергетической сфере становится жизненно важной задачей в условиях растущего глобального спроса, структурных изменений на энергетических рынках и ускоряющегося энергетического перехода.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев отметил важность развития инициатив, укрепляющих не только экономический потенциал стран организации, но и энергетическую безопасность Европы и соседних регионов.

По итогам заседания стороны подтвердили намерение реализовать Программу энергетического сотрудничества на 2023-2027 годы.

Следующее заседание министров состоится в 2026-м в Узбекистане.

  • В состав ОТГ входят Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан, Турция и Узбекистан. Туркменистан — наблюдатель.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354263/
просмотров: 103
Версия для печати
Материалы по теме
Ташиев о новых проектах: платная дорога в Кемине и солнечные станции в селах
Новая реальность: Кыргызстан маневрирует между гигантами и усиливает позиции
В Кыргызстане обновят правила пользования электричеством с учетом энергии солнца
Время правды.Телеграм-каналы РФ опубликовали отрывки книги о правлении Атамбаева
Бабанов, Исаков, Кулов и Текебаев — громкие заявления на фоне проблем энергетики
Арсен Иманкулов: Да, бизнесу тяжело. Но хуже будет, если света не станет совсем
Президент: Энергетику утопили до макушки — мы вытаскиваем ее из болота
Таалайбек Ибраев: Энергетика — это не место для споров, а работа 24/7
Дайырбек Орунбеков: Атамбаев не поднял энергетику, а сломал ей хребет
Министр энергетики Таалайбек Ибраев ответил на заявления Алмазбека Атамбаева
Популярные новости
Рубль и&nbsp;тенге после роста продолжают дешеветь. Курс валют на&nbsp;10&nbsp;декабря Рубль и тенге после роста продолжают дешеветь. Курс валют на 10 декабря
Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на&nbsp;8&nbsp;декабря Рубль вновь заметно подорожал, остальные валюты подешевели. Курс на 8 декабря
Рубль прекратил расти и&nbsp;подешевел, евро подорожал. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;декабря Рубль прекратил расти и подешевел, евро подорожал. Курс валют на 9 декабря
В&nbsp;Кыргызстане начали строить первый комплекс по&nbsp;шоковой заморозке мяса В Кыргызстане начали строить первый комплекс по шоковой заморозке мяса
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
11 декабря, четверг
16:34
Уже состоялся первый выпуск. Туркменистан готов делиться опытом по 12-летке Уже состоялся первый выпуск. Туркменистан готов делитьс...
16:30
Казнить нельзя оставить: как Кыргызстан решал, где ставить запятую
16:27
Министры энергетики ОТГ назвали ключевые проекты для сотрудничества
16:21
МВД и посольство США обсудили усиление сотрудничества в сфере безопасности
16:07
На площади Ала-Тоо в Бишкеке временно приспустили флаг из-за сильного ветра