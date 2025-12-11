Министры энергетики ОТГ назвали ключевые проекты для сотрудничества

Министры энергетики Организации тюркских государств назвали ключевые проекты для сотрудничества. Об этом они заявили на встрече в Стамбуле, сообщила пресс-служба ОТГ.

В частности, среди ключевых проектов выделены трубопроводы (Баку — Тбилиси — Джейхан, Южно-Кавказский трубопровод, TANAP, TAP, газопровод Игдыр — Нахичевань), стратегическое партнерство Азербайджана, Казахстана и Узбекистана по развитию и передаче зеленой энергии, ГЭС «Камбар-Ата-1» и Черноморский подводный кабель для экспорта электроэнергии из возобновляемых источников.

Отмечено, что интегрированные энергетические и транспортные сети играют ключевую роль в обеспечении стабильных поставок, стимулировании торговли энергоресурсами и усилении геополитической устойчивости в тюркском регионе.

В ходе заседания участники заметили, что государства ОТГ обладают значительным потенциалом поставок как традиционных, так и возобновляемых энергоресурсов, а также занимают стратегическое положение на стыке Азии и Европы.

Министры подчеркнули, что укрепление практического сотрудничества в энергетической сфере становится жизненно важной задачей в условиях растущего глобального спроса, структурных изменений на энергетических рынках и ускоряющегося энергетического перехода.

Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев отметил важность развития инициатив, укрепляющих не только экономический потенциал стран организации, но и энергетическую безопасность Европы и соседних регионов.

По итогам заседания стороны подтвердили намерение реализовать Программу энергетического сотрудничества на 2023-2027 годы.

Следующее заседание министров состоится в 2026-м в Узбекистане.