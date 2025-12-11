13:29
Экономика

Предприниматели Кыргызстана отправились в Иркутск налаживать сотрудничество

Реверсная бизнес-миссия с участием предпринимателей из Кыргызстана и Узбекистана состоялась в российском городе Иркутске, сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

По данным организаторов, мероприятие проходит в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» и нацелено на создание новых партнерских отношений между бизнесом Иркутской области и компаниями Центральной Азии.

В делегацию от КР и РУз вошли представители компаний из сфер пищевой промышленности (напитки, продукты питания), строительства (материалы, металлоконструкции, трубы), производства оборудования для промышленных и горнодобывающих предприятий, а также лесоперерабатывающей отрасли (пиломатериалы, модульные дома, фанера). От Иркутской области приняли участие представители более 30 компаний из аналогичных сфер.

«Иркутская область в этом году взаимодействовала с представителями более чем 90 стран. Несмотря на то, что в этой работе доля Узбекистана и Кыргызстана небольшая, мы отмечаем потенциал развития наших торгово-экономических связей, в том числе в машиностроительном секторе, агропромышленном комплексе. Правительство региона, министерство экономического развития и промышленности готовы к открытому диалогу, надеемся, что встреча станет первым шагом на пути новых деловых отношений наших государств», — отметил исполняющий обязанности министра экономического развития и промышленности Иркутской области Виктор Цишковский.

«У России, Кыргызстана и Узбекистана много общего, в том числе история и язык. Это уже немало для выстраивания конструктивного диалога. Уверена, что у предпринимателей Иркутской области сложатся долгосрочные, взаимовыгодные отношения с коллегами из СНГ», — добавила директор центра «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Состоялись переговоры, в ходе которых были достигнуты первые договоренности о сотрудничестве. Детальные условия будущих контрактов стороны проработают в частном порядке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/354178/
