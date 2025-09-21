12:09
Происшествия

В Иркутске трех кыргызстанцев отправили под арест за порчу памятника

В Иркутске трех кыргызстанцев отправили под административный арест за порчу памятника и нарушение общественного порядка в городе. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Иркутсткой области России.

СМИ
Фото СМИ. Памятник брандмайору Александру Домишкевичу в Иркутске

По ее данным, Кировский районный суд Иркутска рассмотрел дела об административных правонарушениях в отношении троих граждан Кыргызстана.

Мужчины привлекаются к административной ответственности за совершение мелкого хулиганства.

Согласно материалам дела, 16 сентября в час ночи трое иностранных граждан, находясь в общественном месте – в сквере пожарным и спасателям ГУ МЧС России по Иркутской области, в состоянии алкогольного опьянения выражались грубой нецензурной бранью. Один из них опрокинул памятник брандмайору Александру Домишкевичу.

Решением суда граждане КР признаны виновными в совершении административного правонарушения. Им назначено административное наказание в виде ареста сроком от 12 до 14 суток.
