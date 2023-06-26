Драка мигрантов в России: МИД Кыргызстана начал разбирательство

Министерство иностранных дел разбирается в обстоятельствах массовой драки между мигрантами из Кыргызстана и Таджикистана, произошедшей на Ковыктинском газоконденсатном месторождении Жигаловского района Иркутской области 23 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, конфликт случился на бытовой почве.

В МИД проинформировали, что канцелярия посольства в России оперативно установила связь с пострадавшими. Уточняется, что в результате драки пять кыргызстанцев получили травмы разной степени тяжести. Один из них был госпитализирован.

Согласно сообщению, по данному факту правоохранительные органы РФ проводят оперативно-следственные мероприятия. Также консул канцелярии диппредставительства выехал на место происшествия для «оказания консульско-правовой помощи» гражданам КР. Он провел ряд встреч с представителями правоохранительных органов.