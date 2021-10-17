В Иркутске кыргызстанец 48 раз попал под камеры за превышение скорости

Житель Кыргызстана 48 раз за два месяца попал под камеры на автомобиле «Хонда ЦРВ» из-за превышения скорости. Об этом сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.

По его данным, автомобиль с регистрационными знаками Кыргызской Республики, который многократно превысил допустимую скорость движения в районе поселка Малая Топка Иркутского района остановили сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда. При этом камера автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения зафиксировала превышения допустимой скорости 48 раз за последние два месяца.

В региональном ГУ МВД РФ сообщили, что в 2016 году водитель управлял автомобилем в состоянии опьянения, за что привлекался к уголовной ответственности.

По факту превышения установленной скорости движения составлен административный протокол. Водитель также привлечен к административной ответственности за отсутствие прав управления транспортным средством. Автомобиль помещен на специализированную стоянку, сумма административных штрафов составила 29 тысяч рублей.