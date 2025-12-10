В ЕС прокомментировали санкции против двух кыргызстанских банков

В октябре Евросоюз утвердил 19-й пакет санкций против России. Они затронули банки из Кыргызстана — «Толубай» и «Евразийский сберегательный банк». В список попали также две компании — ОсОО «Олд Вектор» и ОсОО «Гринекс». Комиссар ЕС по международному партнерству Йозеф Сикела прокомментировал журналистам вопрос о возможности исключения их из списка.

Фото СМИ. Комиссар ЕС по международному партнерству Йозеф Сикела

«Они включены в список из-за обеспокоенности относительно обхода санкций Европейского союза против России. Исключение из списка, безусловно, возможно, как только соответствующие причины перестанут быть актуальными. Мы регулярно пересматриваем все меры и приветствуем конструктивный диалог с кыргызскими властями», — сказал он.

По словам Йозефа Сикелы, ЕС принял к сведению запрос Министерства иностранных дел КР с просьбой о проведении независимого аудита в связи с введением санкций против двух кыргызстанских банков.

«Любые дальнейшие шаги будут основываться на проверенных доказательствах и полном соблюдении процедур Евросоюза. Мы продолжим работать прозрачно и конструктивно с кыргызскими властями на протяжении всего процесса», — заключил комиссар ЕС по международному партнерству.