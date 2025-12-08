Торговый профицит Китая впервые превысил $1 триллион

Торговый профицит Китая по товарам впервые превысил 1 триллион долларов США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

По информации издания, за январь—ноябрь 2025 года профицит составил $1 триллион 76 миллиардов. Рост обеспечил высокий объем экспорта на фоне слабого внутреннего спроса и медленного увеличения импорта.

При этом поставки китайских товаров в США сократились почти на 29 процентов из-за тарифов, введенных администрацией действующего президента США Дональда Трампа. Как отмечает Financial Times, Китай компенсировал падение американского рынка увеличением экспорта в страны Юго-Восточной Азии и Европу.

Экономисты считают, что рекордный профицит отражает как устойчивость внешней торговли КНР, так и сохраняющиеся проблемы с внутренним потреблением.