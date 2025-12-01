09:38
Экономика

В Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов

В Кыргызстане утвердили показатели средней зарплаты для расчета налогов. По данным Налоговой службы, на 2026 год установлены новые значения среднемесячной заработной платы по областям, районам и городам, которые будут использовать для расчета подоходного налога и страховых взносов.

Согласно официальным данным ведомства, средняя зарплата по стране составила 36 тысяч 47 сомов. Базовый показатель без учета предприятий, на которых среднемесячная зарплата превышает ее среднереспубликанский уровень на 50 процентов, — 26 тысяч 212 сомов.

В Иссык-Кульской области с учетом «Кумтора» средняя зарплата составляет 41 тысячу 84 сома, без него — 26 тысяч 460 сомов.

Самые высокие значения отмечены в столице — 44 тысячи 74 сома, Нарыне — 43 тысячи 64, Таласском районе — 61 тысяча 845, Кара-Куле — 50 тысяч 642, Чаткальском районе — 55 тысяч 183.

Самые низкие значения средней зарплаты зафиксированы в Манасском районе Таласской области — 21 тысяча 738 сомов, Сулюкте — 21 тысяча 784, Таш-Кумыре — 22 тысячи 155, Кызыл-Кие — 22 тысячи 398.
