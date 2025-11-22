Сертификаты соответствия, выданные в Кыргызстане, подвергают сомнению в России

Росаккредитация будет отзывать сомнительные документы, выданные ЕАЭС, сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что власти России ужесточают контроль качества реализуемой на российском рынке продукции. С 30 ноября 2025 года начнет действовать механизм отзыва выданных в ЕАЭС сертификатов и деклараций соответствия, подлинность которых не будет подтверждена со стороны других членов Евразийского союза.

Такую работу правительство проводит в связи с активной перерегистрацией в Кыргызстане испытательных лабораторий после «расчистки» российского рынка. В КР им проще получить аккредитацию.

Следующим шагом, вероятно, станет возврат к принципу резидентства — сертификации продукции для российского рынка только в РФ: такая возможность сейчас обсуждается на площадке Евразийской экономической комиссии.

Вслед за ужесточением таможенного контроля ввоза товаров в РФ с 30 ноября усиливается контроль и их сертификации. В силу вступает постановление правительства № 1669 от 27 октября, которое наделяет Росаккредитацию полномочиями по ведению реестра иностранных сертификатов, не подлежащих применению в России.

Речь идет о липовых сертификатах соответствия из стран ЕАЭС, а также о недействительных декларациях соответствия продукции заявленным требованиям, выданных на основании протоколов испытаний в аккредитованных странами Союза лабораториях.

Изменения вносятся в правила регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия таких документов.

Напомним, сертификаты дают право на продажу контролируемой в обороте продукции, а декларации — подтверждают ее соответствие указанным техническим требованиям. Теперь Росаккредитация при их проверке сможет запрашивать у коллег из стран ЕАЭС сведения о статусе испытательных лабораторий, проводивших исследования продукции, выданных ими протоколах, а также доказательства от изготовителей или продавцов, на основании которых ими были получены сертификаты.

«Усилить контроль в сфере сертификации по итогам встречи с представителями российских деловых кругов в конце мая поручил президент, после того как глава Минэкономики Максим Решетников предложил создать «механизм отзыва сертификатов», выданных «коллегами по евразийскому пространству. Мы у себя процесс сертификации закрутили... Все побежали в Киргизию»»,— говорится в публикации.