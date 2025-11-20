АБР инвестирует более $10 миллиардов в страны Центральной Азии

Азиатский банк развития (АБР) объявил о своих планах инвестировать более $10 миллиардов до 2030 года для поддержки проектов и инициатив в рамках программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), что станет важным шагом на пути к созданию связанного цифровизацией и устойчивого региона. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

«Видение ЦАРЭС для нас очевидно: это регион, обладающий экономической и экологической устойчивостью, социальной инклюзивностью и цифровой связанностью. Эти проекты поспособствуют углублению интеграции, повышению устойчивости и совместному росту», — подчеркнул президент АБР Масато Канда.

Заявление сделано в ходе 24-й Министерской конференции ЦАРЭС, где участники также одобрили среднесрочные обзоры ключевых стратегий — транспортной, торговой и цифровой.

Стратегии представляют собой «дорожную карту» для укрепления региональной взаимосвязанности, стимулирования диверсификации торговли и ускорения цифровизации посредством инвестиций в «зеленую» инфраструктуру, интеллектуальную мобильность и гармонизированное регулирование. Эти усилия согласуются с работой АБР по содействию достижению инклюзивного, устойчивого и стабильного роста в регионе, который включает страны Кавказа, Центральной, Восточной и Южной Азии.

Отмечен значительный прогресс в области упрощения процедур торговли и модернизации границ, включая одобрение проекта «Региональное улучшение приграничных служб в рамках экономического коридора Алматы — Бишкек», который позволит модернизировать три пограничных перехода между Кыргызстаном и Казахстаном, сделав их более устойчивыми и энергоэффективными.