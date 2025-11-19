Что делают в КР для сдерживания цен на социально значимые товары

Завсектором ценообразования управления антимонопольной, конкурентной политики и ценообразования Министерства экономики и коммерции КР Назина Алыкулова рассказала в эфире «Биринчи радио» о мерах, принимаемых для сдерживания темпов роста цен на социально значимые товары.

По ее словам, перечень такой продукции утвержден постановлением кабинета министров 8 сентября 2023 года, на них может быть введено временное госрегулирование цен на внутреннем рынке.

Перечень состоит из 16 товаров, 11 из которых являются продовольственными — мука, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко, растительное и сливочное масло, мясо, сахар-песок, рис, макаронные изделия, яйца, овощи (картофель, морковь, лук).

Сейчас продолжается госрегулирование цен на мясо, установлена предельная стоимость.

«Со стороны государства ежегодно разрабатывается план комплексных мероприятий по сдерживанию темпов роста цен. Это может быть, к примеру, установление запретов на ввоз/вывоз социально значимых товаров, предоставление каких-то льготных преференций, проведение анализа рынка, организация сельскохозяйственных ярмарок и так далее. В целом заложено очень много мер, и они действительно исполняются», — сказала Назина Алыкулова.

Она добавила, что существует Закон КР «О ценообразовании», в рамках которого тоже предусмотрено проведение превентивных мер для сдерживания роста цен.

«Они предполагают заключение соглашений между госорганами и хозяйствующими субъектами. Допустим, между Минэкономики, Минводсельпромом и мукомольными предприятиями заключено соглашение о сдерживании цен на муку. Такое соглашение работает уже более пяти лет и дает хороший результат. Мука первого сорта местного производства сейчас стоит 35 сомов. Также есть соглашение между сахарниками, торговыми сетями и госорганами о реализации сахара. Мы все являемся потребителями и ощущаем колебания и рост цен. Это обусловлено тем, что мы в первую очередь достаточно импортозависимая страна», — отметила Назина Алыкулова.