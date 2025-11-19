15:58
Что делают в КР для сдерживания цен на социально значимые товары

Завсектором ценообразования управления антимонопольной, конкурентной политики и ценообразования Министерства экономики и коммерции КР Назина Алыкулова рассказала в эфире «Биринчи радио» о мерах, принимаемых для сдерживания темпов роста цен на социально значимые товары.

По ее словам, перечень такой продукции утвержден постановлением кабинета министров 8 сентября 2023 года, на них может быть введено временное госрегулирование цен на внутреннем рынке.

Перечень состоит из 16 товаров, 11 из которых являются продовольственными — мука, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко, растительное и сливочное масло, мясо, сахар-песок, рис, макаронные изделия, яйца, овощи (картофель, морковь, лук).

Рост цен на мясо в Кыргызстане: посредники, нелегальный вывоз и мировой дефицит

Сейчас продолжается госрегулирование цен на мясо, установлена предельная стоимость.

«Со стороны государства ежегодно разрабатывается план комплексных мероприятий по сдерживанию темпов роста цен. Это может быть, к примеру, установление запретов на ввоз/вывоз социально значимых товаров, предоставление каких-то льготных преференций, проведение анализа рынка, организация сельскохозяйственных ярмарок и так далее. В целом заложено очень много мер, и они действительно исполняются», — сказала Назина Алыкулова.

Она добавила, что существует Закон КР «О ценообразовании», в рамках которого тоже предусмотрено проведение превентивных мер для сдерживания роста цен.

«Они предполагают заключение соглашений между госорганами и хозяйствующими субъектами. Допустим, между Минэкономики, Минводсельпромом и мукомольными предприятиями заключено соглашение о сдерживании цен на муку. Такое соглашение работает уже более пяти лет и дает хороший результат. Мука первого сорта местного производства сейчас стоит 35 сомов. Также есть соглашение между сахарниками, торговыми сетями и госорганами о реализации сахара. Мы все являемся потребителями и ощущаем колебания и рост цен. Это обусловлено тем, что мы в первую очередь достаточно импортозависимая страна», — отметила Назина Алыкулова.
