Минэкономики установило предельные цены на мясо по всем регионам Кыргызстана

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики установило предельные (максимальные) цены на мясо по всем областям страны. Пресс-служба ведомства сообщила, что стоимость указана на говядину и баранину, кроме бескостного мяса.
Город Бишкек
- Мясо говядины – 680 сомов/килограмм.
- Мясо баранины – 670 сомов/килограмм.
Чуйская область
- Мясо говядины – 680 сомов/килограмм.
- Мясо баранины – 690 сомов/килограмм.
Нарынская область
- Город Нарын, Нарынский район – 680 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
- Кочкорский район – 640 сомов/килограмм, 640 сомов/килограмм.
- Жумгальский район – 650 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.
- Ат-Башинский район – 670 сомов/килограмм, 670 сомов/килограмм.
- Ат-Талинский район – 620 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.
Иссык-Кульская область
- Город Балыкчы – 680 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.
- Тонский район, село Боконбаево – 650 сомов/килограмм, 660 сомов/килограмм.
- Иссык-Кульский район, город Чолпон-Ата – 680 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.
- Джети-Огузский район, село Кызыл-Суу – 650 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.
- Город Каракол – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
- Тюпский район, село Тюп – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
- Ак-Суйский район, село Теплоключенка – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
Таласская область
- Город Талас – 630 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.
- Таласский район – 630 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.
- Бакай-Атинский район – 630 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.
- Айтматовский район – 630 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.
- Манасский район – 630 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.
Город Ош
- Мясо говядины – 680 сомов/килограмм.
- Мясо баранины – 680 сомов/килограмм.
Ошская область
- Алайский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
- Араванский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
- Кара-Суйский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
- Кара-Кульджинский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
- Ноокатский район – 620 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.
- Узгенский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
- Чон-Алайский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
Джалал-Абадская область
- Город Манас, Сузакский район – 680 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.
- Базар-Коргонский район, город Базар-Коргон – 680 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
- Ноокенский район, город Майлуу-Сай, город Таш-Кумыр – 680 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.
- Аксыйский район, город Кербен – 630 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.
- Ала-Букинский район – 650 сомов/килограмм, 690 сомов/килограмм.
- Чаткальский район – 580 сомов/килограмм, 580 сомов/килограмм.
- Токтогульский район – 630 сомов/килограмм, 650 сомов/килограмм.
- Тогуз-Тороуский район – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
Баткенская область
- Город Баткен, Баткенский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
- Город Кызыл-Кия – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
- Кадамжайский район – 670 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
- Лейлекский район – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.
- Город Сулюкта – 650 сомов/килограмм, 680 сомов/килограмм.