Экономика

Рост цен на мясо в Кыргызстане: посредники, нелегальный вывоз и мировой дефицит

Фото 24.kg

Кыргызстан пока полностью обеспечивает себя говядиной и бараниной. Но мировые тенденции не могут не сказываться на стоимости мяса. Пока правительству удается регулировать и сдерживать цены, но надолго ли?

Госрегулирование: надолго ли хватит временных мер?

В целях сдерживания дальнейшего роста цен на мясо и стабилизации ситуации на рынке, а также с учетом интересов граждан, особенно их уязвимых слоев, Министерство экономики и коммерции установило временное государственное регулирование стоимости до января 2026 года.

Представители Службы антимонопольного регулирования совместно с сотрудниками налоговой инспекции, Минводсельпрома и ветслужбы проводят рейды по рынкам, супермаркетам и другим торговым точкам с целью фиксации завышения цен на баранину и говядину с костью. Если установлены нарушения, то служба сначала выдает предписание, а при повторном нарушении налагает штраф.

из интернета
Фото из интернета
Тем не менее периодически жители Бишкека и других регионов жалуются на мелкие магазины, завышающие стоимость мяса. Заведующий отделом продовольственной безопасности Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Уран Чекирбаев объясняет это тем, что в супермаркетах, больших магазинах и на рынках оборот гораздо больше, и они могут держать цены ниже. Тогда как маленькие магазины ориентированы на небольшой объем продаж, что обуславливает более высокие наценки.

Из чего складывается себестоимость в 670-690 сомов

Уран Чекирбаев рассказал, из чего формируется фиксированная цена в 670-690 сомов за килограмм говядины с костью. В себестоимость закладывают все расходы, связанные с производством скота:

  • стоимость животного на убой (КРС и МРС);

  • корма;

  • разделка туши;

  • оформление разрешительных документов на реализацию мяса;

  • арендная плата за торговые места;

  • затраты на доставку до точки реализации, включая ГСМ и прочее;

  • оптово-отпускные цены;

  • наличие посреднических цепочек.

По словам завотделом, любой фермер, продав скотину, хочет не только покрыть расходы, но и приобрести молодняк, корм и так далее, чтобы продолжить свою деятельность и обеспечить воспроизводство скота.

Посредник, приобретая скотину, ориентируется на растущие цены на мясо как в регионе, так и в мире, что влияет на его закупочную стоимость. Тем не менее, по словам Урана Чекирбаева, в Кыргызстане стоимость мяса остается ниже по сравнению с соседними странами.

Глобальный дефицит и мировой спрос: факторы роста

По словам Урана Чекирбаева, после коронавируса число скота во всем мире, особенно в США и европейских государствах, резко снизилось. Из-за локдауна пострадала логистика. Фермеры не могли продавать скот по приемлемой цене, и убой увеличился. А новое поголовье стало воспроизводиться в значительно меньшем количестве. Для восстановления КРС требуются как минимум один-два года. В итоге воспроизводство до сих пор не успевает за спросом, это приводит к росту цен на мясо.

Спрос на говядину высокий, а ее не хватает. Тем не менее в нашей стране пока этого продукта достаточно.

Уран Чекирбаев

Он подчеркнул, что сегодня экспорт скота из Кыргызстана снизился из-за временного запрета. Однако в связи с высоким спросом на мясо в соседних странах и более высокой ценой на него есть риски нелегального вывоза скота. И чем выше разница цен между внутренним и внешним рынками, тем выгоднее посредникам продать продукцию на сторону.

«Мы небольшая республика и не можем влиять на мировые цены, поэтому принимаем условия более крупных игроков. Если государство не будет адаптироваться к мировой стоимости, то в какой-то момент фермерам станет невыгодно продавать мясо по более низким ценам», — объяснил Уран Чекирбаев.

Как говорят сами фермеры, сегодня закупочная стоимость мяса колеблется от 400 до 500 сомов за килограмм. Проходя через цепочку посредников, она увеличивается в полтора-два раза.

Посредническая цепочка: почему фермер продает дешево

Фермер реализует мясо на районном уровне, затем его завозят на большие рынки или в магазины, то есть продукт проходит через несколько рук: от живого скота до мяса с костями или вырезками.

Фермер продает обычно одну-две головы скота, и везти их, например, в тот же город, слишком дорого. Он вынужден продавать за ту цену, которую предложит посредник. Некоторые фермеры жалуются, что сегодня приходится снижать стоимость на 100 сомов и более за килограмм.

24.kg
Фото 24.kg
Уран Чекирбаев видит в этом отрицательную роль посредников, так как основная прибыль чаще всего достается им. Поэтому государству надо продвигать кластерную систему и кооперацию в сельском хозяйстве, чтобы исключить излишние посреднические цепочки, чтобы фермеры получали большую выгоду и были заинтересованы в развитии животноводства.

Стратегия: стимулы, кредиты и отмена НДС на корма

«Мы не можем постоянно удерживать цену на мясо, это временная мера. Чтобы его стоимость не росла, необходимо увеличивать число скота, и не только у нас, а во всем мире», — отметил завотделом продовольственной безопасности.

24.kg
Фото 24.kg
По его мнению, чтобы стимулировать разведение скота, необходимо предоставлять фермерам разные льготы и выгодные кредитные условия. Самое большое количество льготных кредитов сегодня в республике выделяют как раз на животноводство.

Также правительство планирует обнулить НДС на ввоз кормов.

«Мясо должно быть доступным, и сейчас правительство пытается сделать все для этого. В то же время такие меры не должны наносить ущерб развитию животноводства. Если фермер будет продавать мясо ниже себестоимости, возможно резкое сокращение поголовья скота, как произошло в некоторых западных странах и Казахстане. Там чрезмерный контроль цен на мясо привел к снижению поголовья скота на 2 миллиона голов за последние годы», — добавил Уран Чекирбаев.
