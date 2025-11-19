14:28
Министр экономики представил Нацпрограмму развития КР до 2030 года

Фото пресс-службы Минэкономики

Министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков рассказал участникам бизнес-форума ЦАРЭС об основных направлениях Нацпрограммы развития до 2030 года и представил гостям мероприятия их ключевые цели и задачи программы.

По его словам, благодаря эффективной политике привлечения инвестиций и реализации крупных проектов экономика Кыргызстана демонстрирует устойчивый рост.

«За последние три года мы наблюдаем рекордный рост экономики — в среднем на 9 процентов ежегодно. Объем ВВП увеличился с 1 триллиона 20,7 миллиарда сомов в 2022-м до 1 триллиона 523,2 миллиарда в 2024 году. Все сектора экономики за этот период показали положительную динамику: промышленность — 7 процентов, сельское хозяйство — 5 процентов, строительство — 16 процентов, сфера услуг — 8 процентов. Этот рост обеспечен в первую очередь за счет инвестиций. За указанный период их привлечено около $23 миллиардов, включая $3,7 миллиарда прямых иностранных инвестиций. Мы последовательно улучшали деловой климат: упрощали правила, устраняли излишние барьеры и обеспечивали надежную защиту прав инвесторов», — отметил министр.

Он представил стратегический документ — Национальную программу развития Кыргызстана до 2030 года.

«В целях реализации программы мы намерены обеспечить устойчивый рост ВВП не менее чем на 8 процентов в год, что позволит нам достигнуть объема экономики не ниже $30 миллиардов и увеличить ВВП на душу населения до $4,5 тысячи. Нашими ключевыми приоритетами станут развитие человеческого капитала — коренное улучшение качества и доступности образования и медицины, активная поддержка малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, а также сокращение уровня безработицы до 5 процентов», — заметил Бакыт Сыдыков.

пресс-службы Минэкономики
Фото пресс-службы Минэкономики
Он подчеркнул, что основными источниками экономического роста определены четыре вектора развития: индустриализация, развитие сельского хозяйства и туризма, формирование регионального хаба и зеленая энергетика.

«Для достижения поставленных целей потребуются консолидированные усилия всего общества: государства, бизнеса, граждан и наших международных партнеров. Мы ставим задачу удвоить объем промышленного производства и довести долю инвестиций в основной капитал промышленности до 50 процентов. Планируются развитие машиностроения, фармацевтики, текстильной промышленности и производства строительных материалов, а также внедрение современных технологий. Это позволит значительно повысить экспортный потенциал и создать новые рабочие места», — добавил Бакыт Сыдыков.
