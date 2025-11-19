09:49
Экономика

В Кыргызстан с визитом прибыл президент Азиатского банка развития

В Кыргызстан с визитом прибыл президент Азиатского банка развития Масато Кандо. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

По ее данным, в рамках рабочей поездки глава АБР примет участие в 24-й конференции центрально-азиатского регионального экономического сотрудничества на тему «Зеленый и цифровой ЦАРЭС».

Ранее сообщалось, что Азиатский банк развития одобрил программу в размере $56,4 миллиона для оказания помощи КР и Таджикистану в повышении их потенциала реагирования на стихийные бедствия.  

Программа будет оплачиваться за счет гранта в размере $53,1 миллиона, предоставленного Азиатским фондом развития, а также софинансирования в размере $3,3 миллиона из Азиатско-Тихоокеанского климатического фонда.  
