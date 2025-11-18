АБР выделит Кыргызстану и Таджикистану $56,4 миллиона для ликвидации ЧС

Азиатский банк развития (АБР) одобрил программу в размере $56,4 миллиона для оказания помощи Кыргызстану и Таджикистану в повышении их потенциала реагирования на стихийные бедствия. Об этом сообщает пресс-служба АБР.

По ее данным, программа будет оплачиваться за счет гранта в размере $53,1 миллиона, предоставленного Азиатским фондом развития (АФР), а также софинансирования в размере $3,3 миллиона из Азиатско-Тихоокеанского климатического фонда. АФР предоставляет гранты бедным и наиболее уязвимым странам Азиатско-Тихоокеанского региона. С 2021 по 2024 год он помог 384 тысячам человек выйти из бедности и создал около 500 тысяч рабочих мест.

В сообщении отмечается, что обе республики уязвимы к таким стихийным бедствиям, как землетрясения и наводнения, но имеют ограниченный бюджет и недостаток механизмов передачи рисков для эффективного реагирования на стихийные бедствия.

«Программа многоуровневого финансирования помощи укрепит финансовую готовность стран благодаря сочетанию двух заранее разработанных АБР инструментов инвестирования, учитывающих различные уровни риска стихийных бедствий.

Она включает финансирование стихийных бедствий (CDF) — бюджетную поддержку в случае стихийных бедствий средней степени тяжести и чрезвычайных ситуаций в здравоохранении, а также облигации на случай катастроф (DRB), выпускаемые на международный рынок капитала для предоставления государствам быстрой ликвидности в случае возникновения стихийных бедствий высокой степени тяжести», — добавили в организации.

Генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Лея Гутиеррес отметила, что программа поможет снизить фискальную нагрузку на обе страны после стихийных бедствий, включая геофизические угрозы, экстремальные погодные явления и чрезвычайные ситуации в здравоохранении.

«Объединяя реформы политики и укрепление институциональной инфраструктуры с инновационными финансовыми решениями, программа позволяет перейти от реактивного реагирования на стихийные бедствия к превентивному финансированию рисков ЧС для повышения финансовой устойчивости обоих государств», — заметила она.

Программа отдает приоритет реализации стратегических реформ, укреплению институционального потенциала и совершенствованию управления для поддержки скоординированного, прозрачного и эффективного подхода к управлению рисками стихийных бедствий и их финансированию.

Она подготовлена в рамках технической помощи АБР по разработке механизма передачи рисков стихийных бедствий в регионе Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Программа ЦАРЭС, поддерживаемая АБР, представляет собой взаимодействие между странами и партнерами по развитию, способствующее устойчивому росту и ускорению экономического положения в регионе.

АБР — ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий инклюзивный, жизнестойкий и устойчивый рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работая со своими государствами и партнерами для совместного решения комплексных задач, он использует инновационные финансовые инструменты и стратегическое партнерство для преобразования жизни людей, создания качественной инфраструктуры и сохранения нашей планеты. Основанный в 1966 году, принадлежит 69 странам, 50 из которых — из региона.