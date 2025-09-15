Средняя зарплата в Кыргызстане вырастет до 62 тысяч сомов, прогнозирует Минфин

Средняя зарплата в Кыргызстане к 2030 году вырастет до 62 тысяч сомов. Такой прогноз содержится в материалах Министерства финансов.

Отмечается, что ожидается постепенное улучшение уровня жизни граждан страны в ближайшие годы. Рост среднемесячной заработной платы составит в среднем 2,9 процента.

Профильное ведомство также прогнозирует, что доходы населения будут расти опережающими темпами. Реальный рост денежных доходов ожидается на уровне 6,7 процента ежегодно. Их общий объем в 2030 году составит 1,79 триллиона сомов.

При этом уровень бедности в среднесрочной перспективе сократится в среднем в год на 1,1 процента.

Рост численности населения, предполагают в Минфине, в среднем составит 146,5 тысячи человек ежегодно.

К 2030 году ВВП на душу населения вырастет с $3,1 тысячи в 2026 году до более $5 тысяч. А рост прожиточного минимума с 8 тысяч 990 сомов в 2026 году до 11 тысяч 148 сомов в 2030-м.