Потери урожая плодово-ягодных культур в КР достигают до 40 процентов

Потери урожая плодово-ягодных культур в Кыргызстане достигают до 40 процентов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил академик Национальной академии наук Жамин Акималиев.

По его словам, страна обеспечена плодово-ягодными культурами лишь на 40-45 процентов.

«Хотя у нас есть прекрасные местные сорта. В целом мы производим достаточное количество плодово-ягодных культур. Вся беда в потерях выращенного урожая из-за отсутствия переработки продукции, сбыта и экспорта, а также в ходе транспортировки», — сказал Жамин Акималиев.

Он отметил, что в республике перерабатывается мизерное количество урожая, в основном продукция используется в сыром виде.

«Если мы хотим обеспечивать себя плодово-ягодными культурами, то нужно увеличивать число перерабатывающих предприятий, улучшать сбыт и экспорт, а государство должно поддержать производителей и переработчиков. Сейчас это место заняли перекупщики, которые покупают сельхозпродукцию очень дешево, а потом продают намного дороже», — добавил Жамин Акималиев.
