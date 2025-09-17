12:24
Лабораторию по карантину растений в Джалал-Абаде планируют открыть в 2026 году

Лаборатории по карантину растений, где есть все виды экспертиз, работают во всех областях Кыргызстана, кроме Джалал-Абадской. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила главный специалист отдела внешнего карантина растений Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Райла Кабылова.

По ее словам, в Джалал-Абаде сейчас строят лабораторию, в 2026 году ее планируют ввести в эксплуатацию.

«Лабораторное обеспечение у нас на соответствующем уровне, экспертизы признают, центральная лаборатория в Бишкеке и ошская прошли аккредитацию. Сейчас готовимся к повторной аккредитации. В этом отношении у нас проблем нет», — сказала Райла Кабылова.

Фермерство на экспорт. Как проверяют качество продукции с полей Кыргызстана

Она отметила, что за январь — август 2025-го из КР экспортировали 273 тысячи тонн сельхозпродукции, 24 миллиона штучной продукции (посадочный материал, саженцы).

«В основном акцент на овощи и фрукты. Есть спрос на сухофрукты, фасоль, интерес проявляют и к ореху. Сельхозпродукцию экспортируют в страны ЕАЭС, Китай, Узбекистан, Иран, Азербайджан и другие государства. Перед экспортом сельхозпродукция проходит экспертизу в лабораториях, после чего выдается сертификат», — добавила главный специалист.
