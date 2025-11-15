11:08
Торговый оборот Кыргызстана сократился на $1 миллиард из-за падения экспорта

Объем внешней торговли Кыргызстана в январе — сентябре 2025 года составил $11 миллиардов 269,8 миллиона и уменьшился на 8,3 процента по сравнению с январем — сентябрем 2024-го ($12,1 миллиарда). По итогам января — августа падение составляло 10,1 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет КР.

По его данным, снижение объема внешней торговли связано с уменьшением как экспортных поставок на 25,66 процента — $2 миллиарда 134,2 миллиона, так и импортных на 3 процента — $9 миллиардов 135,6 миллиона.

Кыргызстан остается импортозависимым. На долю внешних поставок товаров в страну приходится 82,4 процента от всего товарооборота страны.

Надо отметить, что кабинет министров в 2025 году неоднократно вводил запреты на вывоз из Кыргызстана различных товаров. В частности, лома, сельскохозяйственных животных. Кроме того, вводились запреты и на ввоз определенных товаров в республику. Это, естественно, повлияло на объем внешней торговли, особенно экспорта.

С чем связано снижение экспорта

По данным Нацстаткома, на падение экспорта повлияло снижение поставок:

  • живых животных — в 8,2 раза;
  • обуви — в 4,3 раза;
  • отходов и медного лома медных — в 2,8 раза;
  • черных металлов — в 1,6 раза;
  • золота — на 27,9 процента;
  • текстильной одежды — на 26,2 процента;
  • оборудования и механических устройств — на 21,3 процента;
  • контрольно-измерительных приборов и аппаратов — на 16,9 процента;
  • овощей и корнеплодов — на 15,2 процента;
  • средств наземного транспорта и их частей — на 10,3 процента;

Вместе с тем, наблюдался рост экспорта:

  • руды и концентратов драгоценных металлов — в 1,7 раза;
  • каменного угля — на 18,4 процента;
  • пластмасс и изделий из них — на 16,3 процента;
  • лигнита (бурого угля) — на 13,8 процента;
  • фруктов и орехов — на 7,9 процента;
  • керамических изделий — на 7,7 процента;
  • трикотажной одежды — на 2,7 процента.

Что повлияло на снижение импорта

Снижение объемов импортных поступлений по сравнению с январем-сентябрем 2024 года, в основном, обусловлено уменьшением объемов поставок:

  • трикотажных полотен — в 1,9 раза;
  • оборудования и механических устройств — в 1,6 раза;
  • одежды и одежных принадлежностей — в 1,5 раза;
  • средств наземного транспорта и их частей — на 23,4 процента;
  • мяса и мясных субпродуктов — на 10,6 процента;
  • злаковых культур — на 6 процентов.

При этом выросли импортные поставки:

  • овощей и корнеплодов — в 1,8 раза;
  • изделий из черных металлов — в 1,8 раза;
  • черных металлов — в 1,6 раза;
  • обуви и ее частей — на 47,8 процента;
  • резины и изделий из нее — на 41 процент;
  • древесины и изделий из нее — на 40,7 процента;
  • контрольно-измерительных приборов и аппаратов — на 39,2 процента;
  • электрических машин и оборудования — на 36,1 процента;
  • воды, включая минеральную и газированную с сахаром — на 35,5 процента;
  • табачных изделий — на 35 процентов;
  • пластмасс и изделий из них — на 34,3 процента;
  • химических нитей и волокон — на 32,9 процента;
  • природного и сжиженного газа — на 26,6 процента;
  • разных пищевых продуктов — на 23,5 процента.

Торговля со странами ЕАЭС

Здесь ситуация для Кыргызстана тоже не самая радужная. Так, по сравнению с январем — сентябрем 2024-го объем торговли уменьшился на 5,3 процента. Всего за девять месяцев со странами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $3 миллиарда 845,8 миллиона.

Большой проблемой остается экспорт, который по сравнению с 2024 годом упал на 39,2 процента — всего $827,7 миллиона. Импортные поступления, напротив, выросли на 11,8 процента — $3 миллиарда 18,1 миллиона.

Из стран ЕАЭС наибольшая доля взаимной торговли республики пришлась на Россию (65,8 процента) и Казахстан (31,8 процента).

