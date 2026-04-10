В Таласской области начнут выпускать элитные сорта сыра

В Таласской области начнут выпускать элитные сорта сыра. Об этом сообщает Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР).

По его данным, фонд и один из ведущих производителей молочной продукции Таласской области ОсОО «Эмилия» подписали соглашение о финансировании проекта по расширению производственных мощностей. Общий объем инвестиций составит $1,2 миллиона.

В Таласской области впервые будет запущено промышленное производство элитных мягких сыров, таких как крем-чиз, фета и маскарпоне.

Ранее эта продукция завозилась из-за рубежа. Запуск проекта снижает зависимость от импорта, укрепляет продовольственную безопасность и поддерживает отечественных производителей в рамках поручений президента Садыра Жапарова.

Суть проекта заключается в строительстве новых производственных и складских холодильных помещений площадью 500 квадратных метров, а также в закупке высокотехнологичного оборудования европейского производства. Это позволит предприятию увеличить общую мощность переработки молока до 90 тонн в сутки и ежегодно выпускать до 700 тонн новых видов продукции.

Проект даст мультипликативный эффект для региона: число поставщиков молока вырастет с 2 до 3 тысяч домохозяйств, что обеспечит сельчанам стабильный сбыт и доход. На предприятии создадут 20 новых рабочих мест, а современное оборудование увеличит сроки хранения продукции и обеспечит соответствие стандартам HACCP.
