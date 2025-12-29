12:40
Экономика

Кыргызстан вошел в топ-5 импортеров творога и сыра из России

Кыргызстан вошел в топ-5 импортеров творога и сыра из России. Об этом свидетельствуют данные федерального центра развития экспорта продукции АПК «Агроэкспорт».

Отмечается, что Россия в январе-октябре 2025 года нарастила экспорт сыров и творога в стоимостном выражении на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до более $139 миллионов.

За этот период РФ экспортировала около 27 тысяч тонн сыров и творога.  

В центре уточнили, что экспорт осуществлялся в более 65 стран.

В топ-5 стран-импортеров в денежном выражении входят Казахстан (почти $69 миллионов), Беларусь (более $24 миллионов), Узбекистан (более $17 миллионов), Кыргызстан (почти $7 миллионов) и Азербайджан (более $4 миллионов).
