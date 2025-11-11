08:39
Экономика

Из Кыргызстана в Астраханскую область России доставили более 130 тонн фасоли

Из Кыргызстана в Астраханскую область России доставили более 130 тонн фасоли. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Отмечается, что по итогам минувшей недели проконтролировано две партии фасоли (132 тонны), поступивших из КР.

Для установления карантинного фитосанитарного состояния продукции проведены контрольно-надзорные мероприятия, в результате которых были отобраны и направлены в аккредитованную лабораторию два образца. Карантинные объекты не обнаружены. На основании заключений представителям грузов выданы акты карантинного фитосанитарного контроля.

После завершения контрольно-надзорных мероприятий грузы последовали в адреса получателей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350341/
просмотров: 123
