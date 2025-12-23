Фасоль из Таласа выходит на рынок Дубая: на закупки выделили 100 миллионов сомов

Для поддержки фермеров Таласа государство осенью выделило на закупку фасоли 100 миллионов сомов. Об этом заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев заявил в интервью «Биринчи радио».
По его словам, осенью, когда рыночная стоимость фасоли традиционно падает, кабинет министров направил 100 миллионов сомов на поддержку сельхозпроизводителей Таласской области. На эти средства государство закупило 1 тысячу тонн продукции по 95 сомов за килограмм.
«Осенью фермеры готовят детей к школе и вузам, поэтому остро нуждаются в деньгах. Государство поддержало их в этот ответственный период», — подчеркнул Бакыт Торобаев.
По прогнозам Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, рост мировых цен на фасоль ожидается в январе—феврале 2026 года.
Как отметил Бакыт Торобаев, Кыргызстан активно расширяет географию экспорта. Сейчас идут переговоры о поставках фасоли в Индию, Иран, Россию и Турцию. Одним из приоритетных направлений стал рынок Дубая (Объединенные Арабские Эмираты), куда планируют отправить крупные партии урожая.
Минводсельхоз предлагает фермерам Таласа не ограничиваться одной культурой и переходить на выращивание сахарной свеклы и сафлора.
Сафлор является ценным сырьем для производства масла, жмыха и кормовой соломы. В Кыргызстане работают более 50 малых предприятий, которые его перерабатывают.
Переход на новые культуры позволит фермерам снизить риски и обеспечить стабильный доход вне зависимости от колебаний цен на мировом рынке фасоли, отметил Бакыт Торобаев.