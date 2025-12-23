13:59
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Экономика

Фасоль из Таласа выходит на рынок Дубая: на закупки выделили 100 миллионов сомов

Для поддержки фермеров Таласа государство осенью выделило на закупку фасоли 100 миллионов сомов. Об этом заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Бакыт Торобаев заявил в интервью «Биринчи радио».

По его словам, осенью, когда рыночная стоимость фасоли традиционно падает, кабинет министров направил 100 миллионов сомов на поддержку сельхозпроизводителей Таласской области. На эти средства государство закупило 1 тысячу тонн продукции по 95 сомов за килограмм.

«Осенью фермеры готовят детей к школе и вузам, поэтому остро нуждаются в деньгах. Государство поддержало их в этот ответственный период», — подчеркнул Бакыт Торобаев.

По прогнозам Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, рост мировых цен на фасоль ожидается в январе—феврале 2026 года.

Как отметил Бакыт Торобаев, Кыргызстан активно расширяет географию экспорта. Сейчас идут переговоры о поставках фасоли в Индию, Иран, Россию и Турцию. Одним из приоритетных направлений стал рынок Дубая (Объединенные Арабские Эмираты), куда планируют отправить крупные партии урожая.

Минводсельхоз предлагает фермерам Таласа не ограничиваться одной культурой и переходить на выращивание сахарной свеклы и сафлора.

Сафлор является ценным сырьем для производства масла, жмыха и кормовой соломы. В Кыргызстане работают более 50 малых предприятий, которые его перерабатывают.

Переход на новые культуры позволит фермерам снизить риски и обеспечить стабильный доход вне зависимости от колебаний цен на мировом рынке фасоли, отметил Бакыт Торобаев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/355627/
просмотров: 251
Версия для печати
Материалы по теме
Из Кыргызстана в Астраханскую область России доставили более 130 тонн фасоли
Минсельхоз Кыргызстана опровергает информацию о падении цен на фасоль
Таласская фасоль сорта «Нирвана» экспортируется более чем в 30 стран
В официальный реестр КНР вошли 16 компаний Кыргызстана, экспортирующих фасоль
Закупочные цены на фасоль стабильные. В Минсельхозе ответили Дастану Джумабекову
В Таласе снизились цены на фасоль. Фермеры просят помощи у Минсельхоза
Россельхознадзор: Кыргызстан систематически нарушает правила выпуска зерна
В Россию из Кыргызстана пытались незаконно провезти 22 тонны фасоли
Кыргызстан предложил Турции открыть заводы по переработке фасоли в Таласе
Кошмарить производителей фасоли больше не будут, обещает Финпол
Популярные новости
Ирак намерен обменивать нефть на&nbsp;воду из-за сильной засухи Ирак намерен обменивать нефть на воду из-за сильной засухи
Рубль продолжает дешеветь, евро и&nbsp;тенге подорожали. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;декабря Рубль продолжает дешеветь, евро и тенге подорожали. Курс валют на 19 декабря
Кыргызстан и&nbsp;Казахстан против расширения пилота по&nbsp;таможенной проверке в&nbsp;ЕАЭС Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
Около 30&nbsp;кыргызстанцев за&nbsp;месяц купили авто без первоначального взноса Около 30 кыргызстанцев за месяц купили авто без первоначального взноса
Бизнес
Совет директоров ОАО &laquo;Керемет Банк&raquo; внес изменения в&nbsp;состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления
От&nbsp;веры к&nbsp;доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы От веры к доверию: почему кыргызстанцы выбирают исламские финансы
Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на&nbsp;оборудование от&nbsp;MEGA Двести телеканалов MegaTV бесплатно + скидки на оборудование от MEGA
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
23 декабря, вторник
13:55
Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в состав правления Совет директоров ОАО «Керемет Банк» внес изменения в со...
13:51
В центре Бишкека 24 декабря целый день не будет воды
13:46
Кыргызстан импортирует около 4,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии
13:26
Фасоль из Таласа выходит на рынок Дубая: на закупки выделили 100 миллионов сомов
13:24
В Бишкеке выявлены факты завышения цен на ритуальные услуги в два-три раза