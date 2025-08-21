14:31
Таласская фасоль сорта «Нирвана» экспортируется более чем в 30 стран

Таласская фасоль сорта «Нирвана» экспортируется более чем в 30 стран. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, в Таласском районе в 2025 году фасоль была посеяна на площади 12 тысячи 183 гектаров, что на 319 гектаров больше по сравнению с прошлым годом.

В районе выращивается более четырех сортов фасоли, и на сегодняшний день уборка урожая ведется полным ходом. Так, в селе Орто-Арык началась активная уборка урожая фасоли. Один из местных жителей в этом году засеял 1,5 гектара фасоли сорта «Нирвана» и получил хороший урожай. В среднем с 1 гектара удается собрать около 1,5 тонны продукции.

По словам фермера, цена фасоли на рынке составляет 105–110 сомов за килограмм. Уборка проводится при помощи техники: с 2 гектаров сбор стоит около 5 тысяч сомов. В этом году из-за жаркой погоды уборочные работы начались на 15–20 дней раньше обычного.
