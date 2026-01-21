В Таласской области построят завод по переработке фасоли на 1 миллиард сомов. Об этом сообщил сегодня на заседании ЖК полпред президента в парламенте Алмасбек Абытов.

По его словам, государство прилагает усилия по поддержке фермеров в Таласской области для реализации фасоли.

«По данным «Кыргызагрохолдинга», в Таласе в прошлом году было предусмотрено 100 миллионов сомов на закупку фасоли у фермеров. В результате выкуплено 1 миллион 700 тысяч 453 килограмма фасоли по 95 сомов за килограмм», — отметил Алмасбек Абытов.

Он добавил, что ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по созданию условий для экспорта фасоли.

«Кроме того, во время визита президента в Таласскую область в ноябре 2025-го дано поручение по созданию пунктов приема фасоли, а также по строительству завода по ее переработке стоимостью 1 миллиард сомов», — заключил Алмасбек Абытов.