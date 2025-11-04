Минсельхоз Кыргызстана опровергает информацию о падении цен на фасоль.

По его данным, в целях поддержки фермеров и стабилизации цен на фасоль кабинет министров выделял ОАО «Кыргыз Агрохолдинг» 100 миллионов сомов для закупки фасоли. Ее покупали по 95 сомов за килограмм в поддержку фермеров. Для сравнения, другие закупщики принимают фасоль по 92 сома за килограмм.

«Таким образом, заявления отдельных частных лиц о том, что якобы более 100 тысяч тонн фасоли остаются не реализованными и цена за один килограмм фасоли не превышает 60 сомов, не соответствуют действительности. Эта мера направлена на поддержку сельхозпроизводителей Таласской области, стабилизацию цен на внутреннем рынке и устойчивое развитие агропромышленного сектора», — говорится в сообщении.

В 2024 году урожай фасоли в регионе составлял 82,5 тысячи тонн, в 2023-м — 72,3 тысячи тонн. В 2025 году посевные площади фасоли превысили 55,8 тысячи гектаров, общий урожай составил 84,2 тысячи тонн, а средняя урожайность — 15,7 центнера с гектара.