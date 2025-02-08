В Астрахани осудили кыргызстанца на 20 лет по обвинению в гибели десяти человек

Гражданин Кыргызстана признан виновным в совершении 32 преступлений в Астрахани, связанных с незаконным сбытом наркотиков. Советский районный суд города вынес приговор по этому уголовному делу, согласно которому кыргызстанец осужден на 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета России по региону.

По версии следствия, фигурант дела через интернет приобрел наркотики для незаконного сбыта. При организации закладок на территории Астрахани он по неосторожности заменил одно вещество на другое, более сильнодействующее. Это привело к употреблению его местными жителями в опасном для жизни и здоровья количестве. В мае прошлого года в городе были обнаружены тела десяти астраханцев в возрасте от 18 до 40 лет. Все они скончались от отравления наркотиками. Еще 25 человек госпитализировали с признаками отравления.

По данным Следственного управления СК РФ по региону, обвиняемый действовал не в одиночку. Уголовное дело в отношении еще других участников организованной группировки находится в отдельном производстве.