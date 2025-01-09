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Экономика

В официальный реестр КНР вошли 16 компаний Кыргызстана, экспортирующих фасоль

В официальный реестр КНР вошли 16 компаний Кыргызстана, экспортирующих фасоль. Об этом сообщает Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности со ссылкой на Главное таможенное управление Китая.

Уточняется, что таможня КНР расширила перечень предприятий, имеющих право на экспорт продукции растительного происхождения.

ГТУ Китая включило 16 компаний КР в официальный реестр Quarantine Registration List of Overseas Animals and Plants and Relevant Products. Это официальный ресурс, предназначенный для публикации списков зарубежных предприятий, зарегистрированных для экспорта животных, растений и продуктов переработки.

Это решение открывает дополнительные возможности для укрепления экспортного потенциала Кыргызстана и повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции на международных рынках, отметили в Минсельхозе.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/316286/
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