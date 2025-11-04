В Кыргызстане вводится новый формат налогового контроля — теперь проверки могут проходить дистанционно, без выезда инспектора на место. Об этом сообщает Налоговая служба.

Согласно изменениям в постановление о налоговом администрировании, налоговые органы получают право проводить проверки онлайн, используя данные:

онлайн-кассовых аппаратов;

банковских операций;

цифровых торговых и платежных платформ.

Это означает, что аудит может начаться без предварительного уведомления предпринимателя.

Фактически налоговики смогут анализировать отчетность, движение средств и поступления в реальном времени — на основе сведений, поступающих в автоматизированную систему.

Власти объясняют нововведение необходимостью борьбы с теневым оборотом и уклонением от налогов.