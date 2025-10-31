Фонд развития предпринимательства увеличил сумму кредитов на покупку скота

Фонд развития предпринимательства при Министерстве финансов увеличил лимит кредитов, выдаваемых на приобретение скота с двух до трех миллионов сомов, а на покупку племенного скота до пяти миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что льготные кредиты от госкомпании смогут получить и граждане, занимающиеся разведением скота, но не имеющие статуса индивидуального предпринимателя или патента. Они могут получить финансирование — до 500 тысяч сомов — на покупку скота при наличии ветеринарной справки о наличии поголовья.

Напомним, Фонд развития предпринимательства предоставляет льготные кредиты для поддержки предпринимателей, осуществляющих деятельность в различных секторах экономики.

За дополнительной информацией можно обратиться в колл-центр: 0559 956 799.