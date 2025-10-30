10:31
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Экономика

Что приведет к дефициту бюджета КР в 2028 году, спрогнозировали аналитики ЕФСР

Евразийский фонд стабилизации и развития подготовил среднесрочный прогноз профицита бюджета Кыргызстана в ближайшие годы. Экспертное мнение отражено в докладе.

Согласно среднесрочному прогнозу, бюджет республики будет складываться с профицитом для обеспечения выполнения обязательств «под чертой», прежде всего докапитализации государственных предприятий в энергетическом, банковском и строительном секторах. Отмечается, что такие меры предусмотрены в бюджете на 2025-2027 годы.

Профицит бюджета в указанный период составит в среднем 1,6 процента ВВП за счет высокого уровня доходов (в среднем 23 процента ВВП).

Аналитики указывают, что при этом постепенное сокращение налоговых доходов до 15 процентов ВВП в 2028-м приведет к формированию дефицита в объеме 0,2 процента ВВП. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/349010/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
Средняя зарплата в Кыргызстане вырастет до 62 тысяч сомов, прогнозирует Минфин
Внешнеторговый оборот Кыргызстана достигнет $21,9 миллиарда, прогнозирует Минфин
Прогноз Минфина. Промышленность будет расти в среднем на 7,7 процента ежегодно
Нацбанк улучшил прогноз по росту ВВП Кыргызстана в 2025 году
Кабмин утвердил прогноз развития экономики Кыргызстана на 2026-2030 годы
Экономика Кыргызстана «перегревается». Так ли это и чем это нам грозит
ЕФСР: Самый быстрый рост экономики зафиксирован в Кыргызстане
Уровень государственного долга в Кыргызстане снижается
ЕФСР стал самостоятельным финансовым институтом
На долю ЕФСР приходится 40 процентов объема финансирования в странах ЕАЭС
Популярные новости
Кабмин определил размер минимальной зарплаты в&nbsp;2026 году&nbsp;&mdash; 3&nbsp;тысячи 280 сомов Кабмин определил размер минимальной зарплаты в 2026 году — 3 тысячи 280 сомов
В&nbsp;ноябре в&nbsp;Кыргызстане начнут печатать купюры в&nbsp;20&nbsp;и&nbsp;50&nbsp;сомов В ноябре в Кыргызстане начнут печатать купюры в 20 и 50 сомов
Налоговая служба&nbsp;КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и&nbsp;ЭСФ Налоговая служба КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и ЭСФ
Евро и&nbsp;российский рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;октября Евро и российский рубль подорожали. Курс валют на 27 октября
Бизнес
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
&laquo;BAKAI Страхование&raquo;&nbsp;&mdash; партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025 «BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
&laquo;Капитал Банк&raquo; снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и&nbsp;сельского хозяйства «Капитал Банк» снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и сельского хозяйства
30 октября, четверг
10:16
Что приведет к дефициту бюджета КР в 2028 году, спрогнозировали аналитики ЕФСР Что приведет к дефициту бюджета КР в 2028 году, спрогно...
10:11
Что делать людям на остановках без остановки в Бишкеке?
10:00
Репортаж из Аюу-Сая: жизнь на краю обрыва
09:50
С 1990-х годов смертность от жары выросла на 23 процента — новый доклад ВОЗ
09:44
Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия