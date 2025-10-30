Что приведет к дефициту бюджета КР в 2028 году, спрогнозировали аналитики ЕФСР

Евразийский фонд стабилизации и развития подготовил среднесрочный прогноз профицита бюджета Кыргызстана в ближайшие годы. Экспертное мнение отражено в докладе.

Согласно среднесрочному прогнозу, бюджет республики будет складываться с профицитом для обеспечения выполнения обязательств «под чертой», прежде всего докапитализации государственных предприятий в энергетическом, банковском и строительном секторах. Отмечается, что такие меры предусмотрены в бюджете на 2025-2027 годы.

Профицит бюджета в указанный период составит в среднем 1,6 процента ВВП за счет высокого уровня доходов (в среднем 23 процента ВВП).

Аналитики указывают, что при этом постепенное сокращение налоговых доходов до 15 процентов ВВП в 2028-м приведет к формированию дефицита в объеме 0,2 процента ВВП.