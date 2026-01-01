Прогноз ожидаемых важных событий на год опубликовала газета Financial Times

Financial Times опубликовала ежегодный прогноз на 2026-й, охватывающий политику, экономику и технологии.
Спойлер: мир в наступившем году станет еще менее предсказуемым, однако ряд переоцененных направлений — от технологий до финансов — столкнется с охлаждением и пересмотром прежних оценок.
Что предсказывают аналитики издания в политке и геополитике:
- Дональд Трамп, по оценке FT, к концу года отступит от самых жестких тарифных угроз из-за давления рынков, инфляции и сопротивления торговых партнеров.
- Отказ Украины от Донбасса возможен лишь в случае военного коллапса, считают в FT.
- Демократы, вероятно, вернут контроль над Палатой представителей США, что позволит им блокировать повестку Дональда Трампа и начать расследования.
- Саудовская Аравия, скорее всего, не пойдет на нормализацию отношений с Израилем.
- Германия сохранит политический «санитарный кордон» вокруг ультраправой AfD.
Прогноз в сфере экономики и финансов:
- Большинство центральных банков продолжат снижение ставок; Япония останется исключением.
- Китайский юань существенно не укрепится, несмотря на рекордный торговый профицит.
- В секторе частного кредитования ожидается рост дефолтов, но без системного финансового кризиса.
- Цена золота может превысить $5 тысяч за тройскую унцию.
- Темпы роста Африки могут впервые немного опередить Азию.
Что нам ждать в сфере технологий:
- Перегрев в сфере искусственного интеллекта начнет сходить на нет: крупные технологические компании сохранят устойчивость, тогда как венчурные и небольшие игроки понесут потери.
- Коммерчески жизнеспособный квантовый компьютер в 2026 году, скорее всего, не появится.
- Гуманоидные роботы выйдут на рынок, но останутся дорогим и нишевым продуктом.
- Полностью созданная ИИ песня не сможет возглавить основные мировые чарты.
Бизнес и рынки:
- Tesla, по прогнозу FT, не сумеет восстановить утраченные позиции в США, Европе и Китае.
- Илон Маск сосредоточится на ИИ и роботакси, а не на классическом автопроизводстве.
В редакции признают, что прошлогодние прогнозы оказались рекордно неточными: в 2025-м не сбылись 7 из 20 предсказаний — худший результат за всю историю проекта. Это наглядно показывает, насколько сложно сегодня прогнозировать развитие мира.