17:40
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Прогноз ожидаемых важных событий на год опубликовала газета Financial Times

Financial Times
Фото Financial Times

Financial Times опубликовала ежегодный прогноз на 2026-й, охватывающий политику, экономику и технологии.

Спойлер: мир в наступившем году станет еще менее предсказуемым, однако ряд переоцененных направлений — от технологий до финансов — столкнется с охлаждением и пересмотром прежних оценок.

Что предсказывают аналитики издания в политке и геополитике:

  • Дональд Трамп, по оценке FT, к концу года отступит от самых жестких тарифных угроз из-за давления рынков, инфляции и сопротивления торговых партнеров.
  • Отказ Украины от Донбасса возможен лишь в случае военного коллапса, считают в FT.
  • Демократы, вероятно, вернут контроль над Палатой представителей США, что позволит им блокировать повестку Дональда Трампа и начать расследования.
  • Саудовская Аравия, скорее всего, не пойдет на нормализацию отношений с Израилем.
  • Германия сохранит политический «санитарный кордон» вокруг ультраправой AfD.

Прогноз в сфере экономики и финансов:

  • Большинство центральных банков продолжат снижение ставок; Япония останется исключением.
  • Китайский юань существенно не укрепится, несмотря на рекордный торговый профицит.
  • В секторе частного кредитования ожидается рост дефолтов, но без системного финансового кризиса.
  • Цена золота может превысить $5 тысяч за тройскую унцию.
  • Темпы роста Африки могут впервые немного опередить Азию.

Что нам ждать в сфере технологий:

  • Перегрев в сфере искусственного интеллекта начнет сходить на нет: крупные технологические компании сохранят устойчивость, тогда как венчурные и небольшие игроки понесут потери.
  • Коммерчески жизнеспособный квантовый компьютер в 2026 году, скорее всего, не появится.
  • Гуманоидные роботы выйдут на рынок, но останутся дорогим и нишевым продуктом.
  • Полностью созданная ИИ песня не сможет возглавить основные мировые чарты.

Бизнес и рынки:

  • Tesla, по прогнозу FT, не сумеет восстановить утраченные позиции в США, Европе и Китае.
  • Илон Маск сосредоточится на ИИ и роботакси, а не на классическом автопроизводстве.

В редакции признают, что прошлогодние прогнозы оказались рекордно неточными: в 2025-м не сбылись 7 из 20 предсказаний — худший результат за всю историю проекта. Это наглядно показывает, насколько сложно сегодня прогнозировать развитие мира.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/356908/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent в 2025 году до $68,91 за баррель
Прогноз роста экономики КР улучшил Евразийский фонд стабилизации и развития
Ущерб на $14,5 миллиона нанесли сели в Кыргызстане в 2024 году
Что приведет к дефициту бюджета КР в 2028 году, спрогнозировали аналитики ЕФСР
Средняя зарплата в Кыргызстане вырастет до 62 тысяч сомов, прогнозирует Минфин
Внешнеторговый оборот Кыргызстана достигнет $21,9 миллиарда, прогнозирует Минфин
Прогноз Минфина. Промышленность будет расти в среднем на 7,7 процента ежегодно
Нацбанк улучшил прогноз по росту ВВП Кыргызстана в 2025 году
Кабмин утвердил прогноз развития экономики Кыргызстана на 2026-2030 годы
Популярные новости
С&nbsp;острова Сахалин выдворили более 160&nbsp;мигрантов, в&nbsp;том числе из&nbsp;Кыргызстана С острова Сахалин выдворили более 160 мигрантов, в том числе из Кыргызстана
Каждый пятый кыргызстанец готовится к&nbsp;Новому году без походов по&nbsp;магазинам Каждый пятый кыргызстанец готовится к Новому году без походов по магазинам
Судья ВС&nbsp;КР&nbsp;о&nbsp;новшествах трудового права и&nbsp;о&nbsp;том, как это отразится на&nbsp;людях Судья ВС КР о новшествах трудового права и о том, как это отразится на людях
В&nbsp;Бишкеке до&nbsp;Нового года снег не&nbsp;ожидается. Прогноз погоды на&nbsp;29-31 декабря В Бишкеке до Нового года снег не ожидается. Прогноз погоды на 29-31 декабря
Бизнес
Цифры и&nbsp;не&nbsp;только: Umai Group о&nbsp;главных итогах уходящего года Цифры и не только: Umai Group о главных итогах уходящего года
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения: кинотеатры, концерты и&nbsp;шоу BAKAI дарит кешбэк 5 процентов на развлечения: кинотеатры, концерты и шоу
От&nbsp;внутреннего рынка к&nbsp;региону: как вырос МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) за&nbsp;один год От внутреннего рынка к региону: как вырос МПЦ («Элкарт») за один год
Как Beeline объединял и&nbsp;вдохновлял людей в&nbsp;2025 году Как Beeline объединял и вдохновлял людей в 2025 году
1 января, четверг
17:11
Прогноз ожидаемых важных событий на год опубликовала газета Financial Times Прогноз ожидаемых важных событий на год опубликовала га...
16:32
Трамп выводит Нацгвардию из Чикаго, Лос-Анджелеса и Портленда
16:04
Одышка и рвота. Какие симптомы говорят об отравлении алкогольными суррогатами
15:44
Турция ввела безвизовый режим для туристов из Китая
15:22
Музей изобразительных искусств приглашает на новогодние лекции