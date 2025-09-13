13:48
Экономика

Внешнеторговый оборот Кыргызстана достигнет $21,9 миллиарда, прогнозирует Минфин

Внешнеторговый оборот Кыргызстана достигнет $21,9 миллиарда к 2030 году. Такие данные содержатся в отчете об основных направлениях фискальной политики страны, подготовленного Министерством финансов.

Согласно оценке экспертов, показатель чистого экспорта должен сократиться с −26,5 процента до −23,2 процента ВВП.

Минфин прогнозирует, что внешнеторговый оборот будет увеличиваться в среднем на 6,2 процента в год и к 2030-му достигнет $21,9 миллиарда.

Ключевые пункты внешнеэкономической политики включают расширение экспортных возможностей, диверсификацию структуры поставок, повышение качества продукции и расширение географии экспортных направлений. Для этого планируется активно использовать цифровые платформы и механизмы E-commerce.

Внимание также будет уделено развитию логистической и транспортной инфраструктуры, которая должна поддержать рост экспортного потенциала.

В приоритете — освоение рынка КНР. Это стратегическое направление, считают в Минфине.

А в рамках Евразийского экономического союза продолжат работу над соглашением об электронной торговле, которое создаст единые правила и защиту прав всех участников.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343358/
просмотров: 242
