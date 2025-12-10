13:51
USD 87.45
EUR 101.80
RUB 1.14
Экономика

Минэнерго США повысило прогноз по цене Brent в 2025 году до $68,91 за баррель

Министерство энергетики Соединенных Штатов повысило прогноз средней стоимости нефти Brent в 2025 году на 0,22 процента — до $68,91 с $68,76 за баррель. Об этом говорится в отчете управления энергетической информации (EIA).

Эксперты полагают, что мировые запасы нефти продолжат расти, и это окажет значительное давление на цены. Они ожидают, что стоимость нефти Brent упадет до $55 в первом квартале и сохранится около этих уровней в течение всего 2026-го.

По прогнозу Минэнерго США, в следующем году стоимость нефти этой марки составит в среднем $55,08 за баррель.

Также ожидается, что политика по добыче ОПЕК+ и продолжающееся наращивание запасов Китаем помогут сдержать снижение цен в 2026-м, а ОПЕК+ будет добывать на 1,3 миллиона баррелей в сутки ниже плана.
