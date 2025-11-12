08:59
Экономика

Прогноз роста экономики КР улучшил Евразийский фонд стабилизации и развития

Прогноз роста экономики Кыргызстана улучшил Евразийский фонд стабилизации и развития. Аналитики ЕФСР отмечают ускорение роста за счет активного развития строительного сектора и инвестиционной активности.

Согласно обновленным оценкам фонда, в КР темпы роста ВВП в 2025 году составят 9 процентов. Они замедлятся до 6,4 процента в 2026-м, до 6 процентов в 2027 году и до 5,5 процента в 2028-м. При этом ЕФСР повысил средний прогноз роста кыргызстанской экономики на 0,8 процентных пункта.

Главным фактором для коррекции стали высокие темпы роста в строительстве как за счет увеличения инвестиций в промышленность, так и за счет расширения жилищного строительства в рамках программы «Мой дом».

Инфляция превысит целевой диапазон в этом году, достигнув 8,1 процента к концу 2025-го, считают эксперты. Это связано с ростом цен на продукты питания, электроэнергию и ряд услуг.

В следующем году инфляция стабилизируется в среднем на уровне 6,4 процента, возвращаясь в диапазон, установленный Нацбанком Кыргызстана, отмечают в ЕФСР.

Бюджетную сферу ожидает сохранение профицита на уровне 1,6 процента ВВП в 2025-2027 годах, что позволит профинансировать докапитализацию государственных предприятий в энергетике, банковском и строительном секторах.

С 2028-го прогнозируется переход к небольшому дефициту бюджета (примерно 0,2 процента ВВП) в связи со снижением налоговых доходов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/350502/
