Экономика

Прогноз Минфина. Промышленность будет расти в среднем на 7,7 процента ежегодно

В Кыргызстане в ближайшие пять лет Министерство финансов прогнозирует устойчивый рост промышленного производства. Согласно отчету ведомства об основных направлениях фискальной политики, в 2026-2030 годах темпы роста составят в среднем 7,7 процента в год.

Предполагается, что в числе драйверов окажутся обрабатывающая промышленность, выпуск которой увеличится на 8,7 процента, а также добыча полезных ископаемых с ростом на 2 процента. В энергетике прогнозируется прибавка на 5 процентов, в сфере водоснабжения — на 4,4 процента.

Наибольшие темпы роста ожидаются в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий — 9,4 процента ежегодно. Не менее значимое увеличение прогнозируется в металлургии и выпуске готовых металлических изделий — 9,1 процента. В текстильной и легкой промышленности рост составит 7,7 процента в год, в нефтепереработке — 7,5 процента, в фармацевтике — 5,2 процента, в производстве стройматериалов и пластика — 6 процентов.

Скромнее темпы роста прогнозируются в химической промышленности (2,6 процента) и электротехнике (3,2 процента).

Рост будет обеспечен как за счет работы крупных горнодобывающих предприятий, включая ЗАО «Кумтор Голд Компани», так и развития цементных и строительных производств. 
17:39
