Экономика

Проблем с пропуском машин с сельхозпродукцией на кыргызско-казахской границе нет

На кыргызско-казахской государственной границе отсутствуют очереди автотранспортных средств, перевозящих скоропортящуюся сельскохозяйственную продукцию. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как отмечается, директор департамента химизации, защиты и карантина растений при ведомстве Турсунбек Кубанычбеков посетил «Сводные посты», расположенные вблизи пунктов пропуска «Ак-Тилек» и «Ак-Жол» на кыргызско-казахском участке государственной границы.

По результатам проверки установлено, что «всю продукцию после прохождения фитосанитарного контроля и получения соответствующих документов Пограничная служба пропускает в приоритетном порядке, без очереди».
