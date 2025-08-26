В Иссык-Кульской области запустят проект интеллектуального сельского хозяйства

В рамках рабочего визита делегации Кыргызской Республики в Китайскую Народную Республику руководитель аппарата полномочного представителя президента КР в Иссык-Кульской области Аскат Азарбеков подписал меморандум о сотрудничестве с китайской компанией Yongren Xinyou Agricultural Technology Co., Ltd. Об этом 24.kg сообщил глава делегации Аскат Азарбеков.

По его словам, соглашение предусматривает создание в Иссык-Кульской области демонстрационной базы интеллектуального сельского хозяйства с применением современных цифровых решений — «умных» систем орошения, мониторинга и анализа данных.

Проект рассчитан на пять лет и предполагает общий экономический эффект — около 300 миллионов юаней (3,6 миллиарда сомов), а также внедрение передовых агротехнологий, обучение местных специалистов и фермеров.

Подписание меморандума станет важным шагом для модернизации агропромышленного комплекса Иссык-Кульской области, привлечения инвестиций, повышения занятости и конкурентоспособности продукции на международном рынке.

В ближайшие месяцы стороны согласуют детали и приступят к практической реализации проекта.

Кроме того, в рамках визита в Китай подписан меморандум о сотрудничестве с китайской компанией Shandong Baifeng Plastic Industry Co., Ltd. Соглашение направлено на развитие производства и сельскохозяйственного применения агропленки в Иссык-Кульской области.

Данный проект позволит:

— обеспечить местных фермеров современными и адаптированными к климатическим условиям Иссык-Куля материалами для растениеводства;

— повысить урожайность сельскохозяйственных культур за счет внедрения инновационных технологий;

— рассмотреть перспективы локализации производства агропленки на территории области, что создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию промышленного сектора;

— укрепить экспортный потенциал региона за счет выпуска продукции, отвечающей международным стандартам.

Стороны договорились о совместной работе по организации обучения фермеров и сельхозпредприятий методам применения агропленки, обмену информацией о рынке и продвижению продукции на территории Кыргызстана.