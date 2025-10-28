«Лукойл» объявил о продаже своих зарубежных активов из-за введения санкций против компании. Об этом сообщает ее пресс-служба.

В связи с введением рядом государств ограничительных мер в отношении «Лукойла» и дочерних предприятий компания объявляет о намерении продать свои международные активы, говорится в пресс-релизе.

Фирма будет продавать активы в соответствии с лицензией OFAC — Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, которое ответственно за санкции.

Уточняется, что при необходимости «Лукойл» планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов.

Рассмотрение заявок на покупку уже начато.

Согласно открытым данным, у компании есть зарубежные проекты в странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Африки, а также в Мексике.

Ранее министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент объявил о введении санкций против двух крупнейших российских нефтяных компаний. По его словам, «Роснефть» и «Лукойл» «финансируют военную машину Кремля». За семь дней до этого аналогичные ограничения ввела Великобритания. Активы предприятий заморозили, заключать новые сделки с ними запретили. На сворачивание деятельности компаниям дали месяц.