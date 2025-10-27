Нацбанк КР ужесточает контроль за ценами и монополиями в банковской сфере

Национальный банк Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления об изменениях в ряд своих нормативных актов по вопросам антимонопольного регулирования, ценообразования и дочерних компаний банков. Об этом сообщили в регуляторе.

В Нацбанке пояснили, что документ направлен на усиление защиты прав клиентов финансовых организаций и повышение конкуренции на рынке банковских и платежных услуг.

Согласно проекту:

банкам, микрофинансовым организациям и платежным компаниям запретят завышать или занижать стоимость услуг таким образом, чтобы вытеснять конкурентов с рынка;

будет ужесточен контроль за навязыванием клиентам невыгодных условий и скрытых платежей;

реклама банковских продуктов должна будет содержать не только красивые проценты, но и реальные комиссии и доплаты. Банкам запретят вводить клиентов в заблуждение неполной информацией;

Национальный банк закрепляет за собой право штрафовать банки, операторов платежных систем и их руководителей за нарушения антимонопольного законодательства, а также обращаться в суд, чтобы вернуть незаконно полученную прибыль в бюджет;

в случае признаков сговора или злоупотребления доминирующим положением регулятор сможет передавать материалы в правоохранительные органы.

Отдельно уточняются правила для дочерних и зависимых компаний банков. В частности, если банк создает структуру, работающую по исламским принципам финансирования, в ней должен быть собственный шариатский совет. Его состав нужно будет направлять в Нацбанк.

Регулятор также обновляет документы по конкуренции и ценообразованию, принятые ранее в 2005, 2007, 2009 и 2021 годах. Речь идет о политике антимонопольного регулирования, порядке определения доминирующего положения на рынке банковских услуг, правилах создания дочерних компаний и требованиях к ценообразованию.

Проект постановления опубликован для общественного обсуждения. Нацбанк просит направлять замечания и предложения до 11 ноября 2025 года.