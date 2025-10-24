14:00
В КР планируют дать банкам в пилотном режиме поработать с виртуальными активами

В настоящее время в Кыргызстане отсутствует правовой механизм, позволяющий банкам полноценно взаимодействовать с виртуальными активами. Об этом сказал руководитель секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий Фархат Иминов на заседании в Бишкеке.

По его словам, это создает регуляторный пробел, в результате которого часть операций уходит в теневой сектор.

Фархат Иминов отметил, что необходимо ввести временное регулирование для тестирования безопасных форм взаимодействия с инновационными финансовыми инструментами.

«Секретариат, Национальный банк, Министерство экономики и коммерции подготовили проект указа президента о запуске временного режима регулирования, который в настоящее время вынесен на общественное обсуждение. Пилотный режим позволит в контролируемых условиях опробировать работу коммерческих банков с кошельками виртуальных активов, операциями купли-продажи и трансграничными расчетами с использованием стейблкоинов», — сказал он.

По словам Фархата Иминова, это даст возможность отработать надежные регуляторные механизмы и сформировать условия для безопасного внедрения инновационных финансовых технологий в банковскую практику. 
