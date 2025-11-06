09:12
Теперь официально: Кыргызстан выпустил свой первый стейблкоин — USDKG

Кыргызстан выпустил свой первый стейблкоин — USDKG. Министерство финансов официально запустило государственный стейблкоин, привязанный к сомy. Эмиссия обошлась бюджету в 438 480,75 сома, отмечается в данных портала «Открытый бюджет».

Выпуск прошел госрегистрацию в Службе регулирования и надзора за финансовым рынком (Финнадзор) неделю назад.

Эмитентом актива выступает ОАО «Эмитент виртуальных активов». Единственным учредителем компании является Минфин.

USDKG стал первым государственным цифровым активом КР.

Напомним, в конце октября о том, что в стране запущен национальный стейблкоин, первым сообщил основатель Binance Чанпэн Чжао.

Ранее президент поручил запустить стейблкоин KGST и начать тестирование цифрового сома. Вопрос обсуждался на заседании Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий с участием Садыра Жапарова и основателя криптовалютной платформы Binance Чанпэна Чжао.
